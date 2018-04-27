Таможенники Беларуси и Латвии обсудили оптимизацию работы пунктов пропуска

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Таможенники Беларуси и Латвии обсудили вопросы оптимизации работы сопредельных пунктов пропуска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.

Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Беларуси и Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии состоялась в Верхнедвинске. При обсуждении вопросов оптимизации работы пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе участники встречи сделали акцент на необходимости поддержания ритмичного приема транспортных средств в сопредельных автодорожных пунктах пропуска. Достигнута договоренность обеспечивать прием через пункты пропуска "Григоровщина" - "Патерниеки" максимально возможного количества грузовых транспортных средств при наличии скоплений на других пунктах пропуска.

Кроме того, представители таможенных служб обсудили начатую реконструкцию пункта пропуска "Урбаны", отметили стабильное развитие и высокий уровень двустороннего взаимодействия.-0-

Фото Витебской таможни