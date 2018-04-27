Таможенники Беларуси и Латвии обсудили оптимизацию работы пунктов пропуска

27 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Таможенники Беларуси и Латвии обсудили вопросы оптимизации работы сопредельных пунктов пропуска, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебской таможне.
Рабочая встреча представителей Государственного таможенного комитета Беларуси и Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии состоялась в Верхнедвинске. При обсуждении вопросов оптимизации работы пунктов пропуска на белорусско-латвийской границе участники встречи сделали акцент на необходимости поддержания ритмичного приема транспортных средств в сопредельных автодорожных пунктах пропуска. Достигнута договоренность обеспечивать прием через пункты пропуска "Григоровщина" - "Патерниеки" максимально возможного количества грузовых транспортных средств при наличии скоплений на других пунктах пропуска.
Кроме того, представители таможенных служб обсудили начатую реконструкцию пункта пропуска "Урбаны", отметили стабильное развитие и высокий уровень двустороннего взаимодействия.-0-
Фото Витебской таможни
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4264 BYN
|2.423 BYN
|2.431 BYN
|USD
|2.0094 BYN
|2.005 BYN
|2.008 BYN
|RUB
|3.2056 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN