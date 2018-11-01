Таможенники Беларуси, Литвы и Латвии договорились о мерах по уменьшению очередей в пунктах пропуска

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители белорусской таможни обсудили с коллегами из Литвы и Латвии совместные действия по обеспечению непрерывного потока транспортных средств, уменьшению очередей и повышению пропускной способности автодорожных пунктов пропуска, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете Беларуси.

В Вильнюсе представители ГТК Беларуси и сотрудники Таможенного департамента при Министерстве финансов Литвы и Службы охраны границы государства при Министерстве внутренних дел Литвы достигли договоренности об оптимизации контрольных формальностей в отношении порожних грузовых транспортных средств и сокращении времени их пребывания в пунктах пропуска. В этом месяце уже планируется отработать порядок действий на практике в пункте пропуска "Каменный Лог - Мядининкай". Участники встречи подчеркнули, что один из механизмов сокращения времени пересечения транспортными средствами литовской границы - заблаговременная подача в электронном виде декларации на топливо.

Кроме того, в автомобильном пункте пропуска "Григоровщина" состоялось рабочее совещание представителей таможенной и пограничной служб Беларуси с коллегами из Таможенного управления Службы государственных доходов Латвии. Участники встречи договорились, что при наличии скоплений на границе грузовых транспортных средств таможенные службы обеспечат прием максимально возможного их количества через пункт пропуска "Григоровщина - Патерниеки". Также стороны будут продолжать оперативно информировать друг друга по возникающим проблемным вопросам и мерам, принятым для их нейтрализации.

"Совершенствование работы в данном направлении, а также принятие соответствующих мер в случае возникновения возможных проблем особенно актуально в преддверии проведения в Беларуси в 2019 году II Европейских игр, а также чемпионата мира по хоккею в 2021-м", - отметили в ГТК.-0-