Таможенники начнут выполнять функции пограничников в "Гудогае" и "Бигосово" с 1 января 2019 года

25 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Таможенные органы Беларуси начнут осуществлять некоторые функции органов пограничной службы в пунктах пропуска "Гудогай" и "Бигосово" с 1 января 2019 года. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает корреспондент БЕЛТА.

"С целью сокращения пребывания транспортных средств в пунктах пропуска Государственным таможенным комитетом совместно с Госпогранкомитетом с 1 июня по 1 сентября 2017 года в пункте пропуска "Козловичи" проводился эксперимент по передаче отдельных функций пограничной службы таможенникам. Проведенный эксперимент признан успешным", - отметил Юрий Сенько. По его словам, принято решение, что с 1 января 2019 года должностными лицами таможенных органов на постоянной основе будут осуществляться отдельные функции органов пограничной службы в пунктах пропуска "Козловичи", "Гудогай" и "Бигосово".

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