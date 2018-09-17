Таможенники проведут информационную акцию в пунктах пропуска "Урбаны" и "Григоровщина"

17 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебские таможенники 19 сентября проведут информационно-разъяснительную акцию для граждан, пересекающих таможенную границу в пунктах пропуска "Урбаны" и "Григоровщина", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

19 сентября граждане, пересекающие белорусско-латвийскую границу, смогут поучаствовать в анонимном опросе о знании базовых норм таможенного законодательства, получить полезные брошюры "Памятка путешественнику" и "Предварительное электронное представление сведений физическими лицами", а также задать сотрудникам таможни все интересующие их вопросы.

Кроме того, с 17 по 19 сентября с 9.00 до 18.00 будет организована телефонная линия для граждан, пересекающих таможенную границу Евразийского экономического союза в Беларуси в регионе деятельности Витебской таможни, по вопросам таможенного декларирования и выпуска товаров (телефон 8-0212-35-02-75); таможенного транзита (8-0212-35-02-90); таможенных платежей (8-0212-35-02-61); таможенной стоимости товаров (8-0212-35-02-70).-0-