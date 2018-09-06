Таможенники СНГ обсудят в Кыргызстане противодействие экономическим правонарушениям

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы противодействия экономическим правонарушениям обсудят во время 18-го заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб государств - участников СНГ в Чолпон-Ате (Кыргызстан) 12 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

Планируется дать оценку работе по противодействию незаконному международному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров с использованием каналов международных почтовых и экспресс-курьерских отправлений, совершенствованию информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности таможенных служб и противодействию правонарушениям в интернет-пространстве.

Кроме того, представители стран СНГ обсудят возможность создания совместных следственно-оперативных групп при расследовании уголовных дел по контрабанде и иным таможенным правонарушениям, рассмотрят различные аспекты проведения международной специальной таможенной операции "Игры-2019" и организации взаимодействия таможенных служб стран Содружества при ее проведении.

Будет утвержден график повышения квалификации сотрудников правоохранительных подразделений таможенных служб СНГ на 2019 год и план реализации мероприятий стратегии деятельности Комитета глав правоохранительных подразделений Содружества до 2020 года.-0-