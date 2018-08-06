Таможенники в январе-июле выявили на 67% больше случаев cокрытия товаров

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские таможенники в январе-июле выявили 919 фактов перемещения с сокрытием от таможенного контроля товаров, подлежащих декларированию, через таможенную границу ЕАЭС. Это на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

В том числе в 308 случаях недобросовестные физические лица и субъекты хозяйствования использовали для перемещения товаров специально оборудованные тайники.

В таможенном ведомстве напомнили, что при перемещении через таможенную границу товаров, подлежащих декларированию, с использованием тайников либо других способов, затрудняющих их обнаружение, эти товары, а также транспортные средства и предметы с тайниками изымаются. С начала 2018 года суды в соответствии с ч.2 ст.14.1 КоАП Беларуси по выявленным таможенными органами случаям вынесли 272 решения о конфискации транспортных средств.-0-