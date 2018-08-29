Таможенные органы Беларуси и ОАЭ намерены наладить информационный обмен

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные ведомства Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов намерены наладить информационный обмен. Об этом шла речь сегодня на встрече председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько и руководителя Федеральной таможенной администрации ОАЭ Али аль Кааби, сообщили БЕЛТА в ГТК.

Али аль Кааби подчеркнул, что акцент белорусской таможни на информационные технологии повышает конкурентоспособность экономики. Он считает целесообразным приступить к отработке механизма информационного обмена между таможенными органами двух стран.

Как отметил Юрий Сенько, обмен информацией с целью предотвращения незаконного перемещения контрабанды, наркотических средств и особо опасных психотропных веществ повлияет на повышение эффективности работы таможенных служб двух стран. "Уверен, что подобные визиты войдут в практику нашего сотрудничества и в дальнейшем. Они позволят укрепить налаженные контакты, усовершенствовать работу таможенных служб при трансграничных перевозках, поделиться опытом при подготовке специалистов", - добавил он.

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