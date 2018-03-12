Таможенные органы Беларуси реализуют три проекта международной техпомощи

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три проекта международной технической помощи, которые планируются к реализации таможенными органами Беларуси, одобрены Европейским союзом. Об этом сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Целью одного из проектов - "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и “Берестовица" - является улучшение безопасности на белорусско-польской границе путем модернизации локальных вычислительных сетей. Вклад Европейского союза составит порядка 1 млн евро. Проект поддержан и согласован с партнером - Подляским воеводством Польши.

Второй проект - "Улучшение эффективности таможенного контроля в автодорожном пункте пропуска “Домачево". Он направлен на повышение качества проведения таможенного контроля на белорусско-польской границе. В его рамках пункт пропуска "Домачево" будет оснащен весоизмерительным оборудованием. Партнером выступает Люблинское воеводство Польши.

Третий проект "Усиление возможностей кинологической службы таможенных ведомств Республики Беларусь и Республики Польша" поддержан Налоговой администрацией Белостока. "Повышение мобильности групп кинологов позволит с большей эффективностью осуществлять контроль за перемещением запрещенных товаров, предоставит значительную поддержку в борьбе с незаконным перемещением наркотических средств и организованной преступностью", - заверили в ГТК.

Проекты будут реализованы по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы.-0-