Таможенные службы Беларуси и Японии заинтересованы в развитии сотрудничества

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
20 марта 2018, Вт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4241
USD 1.9641
RUB 3.4029
Главное
Александр Лукашенко О роли искусства, звездах шоу-бизнеса и "Евровидении" - Лукашенко встретился с талантливой молодежью
Президент
Лукашенко не исключает создания в Беларуси министерства цифровой экономики
Президент
Первую серийную партию автомобилей Geely Atlas NL4 завод "БЕЛДЖИ" планирует выпустить в июне
Экономика
МТБанк и ЕБРР заключили соглашение о предоставлении синтетического кредита в белорусских рублях для финансирования малого и среднего бизнеса
Экономика
Разыграна 40-я квартира от "Евроопт"! Также своих обладателей сегодня нашли три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Хоккеисты "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" вышли вперед в четвертьфинальных сериях плей-офф Кубка Гагарина
20:04 Спорт
Фермерским хозяйствам отменили плату за проект отвода земельного участка
20:01 Экономика
Лукашенко о БНР: необходимо знать правду о тех событиях, но гордиться ими не стоит
19:34 Президент
Наблюдатели от Парламентского собрания считают выборы президента России открытыми и легитимными
19:25 Политика
Минск может на самом высоком уровне проводить масштабные шахматные турниры - гендиректор ФИДЕ
19:19 Спорт
Разыграна 40-я квартира от "Евроопт"! Также своих обладателей сегодня нашли три "Хендэ Крета" и еще более 50 000 призов!
18:58 Общество
Си Цзиньпин призвал к усилиям по превращению Китая в модернизированную социалистическую державу
18:35 Политика
Лукашенко на встрече с творческой молодежью рассказал о любимой музыке
18:31 Президент
Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
18:23 В мире
Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари
18:06 Калейдоскоп
В Гродненской области платежи в бюджет от фермерских хозяйств увеличились на 13%
18:04 Регионы
"Социальный патруль" в Минске зимой оказал помощь почти 900 бездомным
18:01 Регионы
Таможенные службы Беларуси и Японии заинтересованы в развитии сотрудничества
18:00 Общество
Союзные парламентарии обсудят формирование общего информпространства Беларуси и России
17:52 Политика
Спецрепортажи с 21 марта будут еженедельно выходить в эфире телеканала ОНТ
17:47 Общество
ФОТО: Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" открылась в Минске
17:46 Заголовки новостей
Действия ВВС и ПВО по охране границы Беларуси проверили в Вооруженных Силах
17:44 Общество
На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки
17:44 Происшествия
Восстановительное правосудие нужно активнее внедрять в правовую систему - Носкевич
17:41 Общество
Для творческой молодежи очень интересным и важным было общение с Лукашенко - преподаватель
17:40 Общество
Все новости
Сюжеты
Чемпионат КХЛ-2017/2018 Чемпионат КХЛ-2017/2018
Детский отдых Детский отдых
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Годовщина трагедии в Хатыни Годовщина трагедии в Хатыни
Год малой родины Год малой родины
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Таможенные службы Беларуси и Японии заинтересованы в развитии сотрудничества

Общество 20.03.2018 | 18:00
Фото ГТК
Фото ГТК

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Японии заинтересованы в развитии сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Об этом шла речь во время встречи председателя ГТК Беларуси Юрия Сенько с послом Японии в Беларуси Хироки Токунагой, на которой также присутствовали представители таможенной службы Японии и посольства Японии в Беларуси. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия таможенных служб двух стран, предстоящих выборов на пост генерального секретаря Всемирной таможенной организации.

Стороны высказали заинтересованность в более тесном сотрудничестве таможенных служб Беларуси и Японии посредством наполнения двусторонней договорно-правовой базы в таможенной сфере.-0-

﻿
Теги
ГТК, Япония
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4241 BYN 2.417 BYN 2.42 BYN
USD
1.9641 BYN 1.961 BYN 1.965 BYN
RUB
3.4029 BYN 3.39 BYN 3.408 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Подробности рабочего дня Президента во внутренних войсках: от сухих пайков до современного вооружения
Все видео

Фотоновости

Выставка "Хатынь - святыня национальной памяти" открылась в Минске
Все фото

Инфографика

Годовщина хатынской трагедии 22 марта 1943 года сожжена белорусская деревня Хатынь. Вместе с деревней были сожжены или расстреляны 149 человек.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко: надо поднять статус городов и сел, где родились известные деятели искусства Беларуси
Лукашенко о БНР: необходимо знать правду о тех событиях, но гордиться ими не стоит
Лукашенко на встрече с творческой молодежью рассказал о любимой музыке
Политика
Александр Суриков Суриков: ухудшения белорусско-российских отношений ожидать не стоит, надо развивать интеграцию
Наблюдатели от Парламентского собрания считают выборы президента России открытыми и легитимными
Си Цзиньпин призвал к усилиям по превращению Китая в модернизированную социалистическую державу
Экономика
Фото из архива БПС-Сбербанк рассказал подробности программы кредитования на покупку автомобилей Geely
Фермерским хозяйствам отменили плату за проект отвода земельного участка
Конструкторское бюро легковых автомобилей будет создано в Беларуси в I полугодии
Происшествия
Фото ГКСЭ Следователи устанавливают обстоятельства ДТП под Ивье, в котором погибла мать троих детей
На трассе М1 в Борисовском районе похитили 700 м снегозащитной сетки
В Витебске вынесен приговор водителю мусоровоза, насмерть сбившего пенсионера
Регионы
Игорь Евсеев. Фото из архива Приемы граждан в регионах ускоряют решение проблем местных жителей - Евсеев
В Гродненской области платежи в бюджет от фермерских хозяйств увеличились на 13%
"Социальный патруль" в Минске зимой оказал помощь почти 900 бездомным
Спорт
Во время пресс-конференции Сборная Беларуси на домашнем ЧМ по конькобежному спорту будет представлена 18 спортсменами
Хоккеисты "Ак Барса" и "Салавата Юлаева" вышли вперед в четвертьфинальных сериях плей-офф Кубка Гагарина
Минск может на самом высоком уровне проводить масштабные шахматные турниры - гендиректор ФИДЕ
Технологии
Во время презентации Мобильное приложение для изучения ПДД презентовали в Минске
Япония начала разработку законодательной базы для летающих автомобилей
Цукерберг потерял около 5 млрд долларов на фоне сведений об утечках в Facebook
Культура
Выступает академик-секретарь отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси Александр Коваленя Списки жертв преступлений фашистов представлены на выставке "Хатынь - святыня национальной памяти"
Причина течи в крипте князей Радзивиллов в Несвиже устранена
Классику японского кино покажут в Минске 3-8 апреля
В мире
Фото из социальных сетей Один человек погиб, несколько пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
Три ученика пострадали при стрельбе в школе в Мэриленде
В Азербайджане празднуют Новруз
Калейдоскоп
ФОТОФАКТ: Луну и Венеру наблюдали белорусы на ночном небе
Барабанщик The Beatles Ринго Старр посвящен в рыцари
Disney снимет фильм по мультфильму "Леди и Бродяга"
Все круглые столы
Круглый стол Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова 13 марта Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами? Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Жизнь в ритме Сердца
РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
Яблоки на снегу: заберите нас
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Армия белорусского народа
Иван РОМАНОВИЧ. Либерализация системы контроля не означает бесконтрольность
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. На пороге четвертой промышленной
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия