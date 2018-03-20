20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенные службы Беларуси и Японии заинтересованы в развитии сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Об этом шла речь во время встречи председателя ГТК Беларуси Юрия Сенько с послом Японии в Беларуси Хироки Токунагой, на которой также присутствовали представители таможенной службы Японии и посольства Японии в Беларуси. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия таможенных служб двух стран, предстоящих выборов на пост генерального секретаря Всемирной таможенной организации.

Стороны высказали заинтересованность в более тесном сотрудничестве таможенных служб Беларуси и Японии посредством наполнения двусторонней договорно-правовой базы в таможенной сфере.-0-