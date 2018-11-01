Таможенные службы Беларуси и Молдовы подписали план сотрудничества учреждений образования

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и директор Таможенной службы при Министерстве финансов Молдовы Виталий Врабие подписали план двустороннего сотрудничества учреждений образования таможенных органов на 2019-2022 годы, сообщили БЕЛТА в ГТК Беларуси.
В повестку дня встречи также были включены актуальные вопросы взаимодействия таможенных ведомств двух стран, среди которых в первоочередном порядке обсуждение реализации положений соглашения о системе содействия взаимной торговле, а также обмен опытом в области таможенного администрирования электронной торговли.
Во время визита делегации таможенной службы Молдовы в Беларусь организовано посещение отдельных пунктов пропуска, транспортно-логистического центра "Минск-Белтаможсервис-2", а также логистического центра по обработке международных почтовых отправлений, располагающегося на территории РУП "Национальный аэропорт Минск".-0-
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