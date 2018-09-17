Таможни Беларуси и Узбекистана договорились содействовать взаимной торговле

Во время подписания соглашения о взаимной помощи в таможенных делах

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время официального визита Президента Беларуси в Узбекистан были подписаны соглашения между правительствами двух стран о системе содействия взаимной торговле и о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Соглашение о системе содействия взаимной торговле определяет основные принципы передачи информации о перемещении товаров и транспортных средств в соответствии с техническими условиями обмена информацией между таможенными органами двух стран, а также стандартами и рекомендациями ООН, Всемирной таможенной организации, национальными законодательствами двух стран.

Соглашением о сотрудничестве и взаимной помощи определен порядок взаимодействия при предоставлении друг другу информации, необходимой для обнаружения, пресечения и расследования таможенных правонарушений.

"Реализация этих соглашений будет способствовать не только повышению унификации и гармонизации таможенных процедур, но и окажет положительное влияние на выполнение задач, стоящих перед таможенными органами двух государств", - пояснили в ГТК.-0-