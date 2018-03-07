Тарифная ставка первого разряда с 1 марта увеличена до Br34

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта 2018 года в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Постановлением Совмина от 1 марта 2018 года №172 с 1 марта увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций с Br33 до Br34.

Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов.

При этом размеры корректирующих коэффициентов не изменяются.-0-