Тарифная ставка первого разряда с 1 марта увеличена до Br34

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 марта 2018 года в Беларуси увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета заработной платы работников бюджетных организаций, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
Постановлением Совмина от 1 марта 2018 года №172 с 1 марта увеличен размер тарифной ставки первого разряда для расчета зарплаты работников бюджетных организаций с Br33 до Br34.
Республиканским органам государственного управления, местным исполнительным и распорядительным органам, руководителям бюджетных организаций поручено обеспечить перерасчет заработной платы работников в соответствии с установленной тарифной ставкой первого разряда и коэффициентами Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом корректирующих коэффициентов.
При этом размеры корректирующих коэффициентов не изменяются.-0-
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