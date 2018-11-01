Тарифы на услуги автостоянок изменились в Минске

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с 1 ноября изменились тарифы на услуги автостоянок, сообщает БЕЛТА.

Так, по данным объединения "Гаражи, автостоянки и парковки", стоимость хранения транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 т включительно возросла с Br30 до Br34 в месяц для физических лиц на всех автостоянках, кроме автостоянок №15, №92 и машино-мест под навесами, эстакадами, мостами на автостоянках №17, 21, 29, 106, 107. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц тариф составит в размере Br38 в месяц.

Тариф в размере Br36 в месяц установлен для физических лиц на автостоянках №№ 17, 21, 29, 106, 107 (для машино-мест под навесами, эстакадами, мостами), в размере Br38 - для физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на автостоянках №92, расположенной по ул. Гикало, 1а и №15 по ул. Кальварийская.

Изменен дневной часовой тариф на услуги по хранению транспортных средств с допустимой максимальной массой до 3,5 т включительно для физических лиц (кроме индивидуальных предпринимателей) с 6.00 до 19.00, утвержден тариф на хранение велосипедов.

Кроме того, с 1 ноября действуют новые цены на услуги УП "Городские бани".-0-