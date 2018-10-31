31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на ЖКУ в 2019 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, передает корреспондент БЕЛТА.

"В соответствии с поручением главы государства мы расчет производим в рамках увеличения не больше $5 по тарифам. Сегодня эта работа практически завершена, можно с уверенностью сказать, что тарифы будут повышены не более чем на $5", - сказал Владимир Кухарев.

Проект документа, который установит тарифы на 2019 год, планируется подготовить к середине ноября. Местные органы власти представили планово-расчетные цены на ЖКУ, эта информация обобщена Минжилкомхозом и передана в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Параллельно Министерство энергетики проводит работу по расчету топливных балансов.-0-