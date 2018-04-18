Техрегламент на аттракционы вступил в силу в ЕАЭС

18 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности аттракционов" вступил в силу с 18 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Техрегламент устанавливает требования безопасности к передвижным и стационарным аттракционам, он распространяется на колеса обозрения, катапульты, качели, картинги, надувные батуты, горки, электромобили, водные аттракционы и массу других развлекательных механизмов, где при несоблюдении элементарных правил безопасности есть риск получить травму.

"По сути, это документ, положения которого предписывают, что и как нужно делать, чтобы избежать несчастного случая, - отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Валерий Корешков. - Все участники процесса - от проектировщиков и изготовителей до организаций, которые занимаются эксплуатацией аттракционов, получили четкие требования, которые они обязаны выполнять для сохранения жизни и здоровья людей".

По данным ЕЭК, около 85% несчастных случаев на аттракционах наступают в результате неправильного монтажа или эксплуатации механизмов. Поэтому комиссия совместно с государственными органами и ведущими национальными организациями, учеными и представителями бизнеса с особой ответственностью подошла к разработке техрегламента в этой сфере. Одно из достоинств технического регламента в том, что это комплексный документ, какого раньше не было ни в одной стране союза. До этого везде были разные требования, которые содержались в различных актах: у кого-то это были ведомственные правила, у кого-то стандарты. Теперь регуляторная практика в пяти странах ЕАЭС приведена практически к одному знаменателю. В одном документе объединены конструкционные, эксплуатационные и другие требования безопасности.

"Регламент классифицировал аттракционы стран ЕАЭС по видам и типам, - рассказали в ЕЭК. - Все устройства разделены на восемь видов: механизированные, в том числе поступательного движения (в том числе с использованием воды), вращательного и сложного движения, автодромы и картинги, надувные, водные немеханизированные, немеханизированные и аттракционы для детей".

Среди других новелл - классификация по степеням потенциальных биомеханических рисков, связанных с высотой аттракциона, скоростью движения, углом наклона кресел. Отдельно в техрегламенте прописаны требования безопасности к детским аттракционам. Проектировщики и изготовители должны учитывать дополнительные риски, связанные с возрастными особенностями детей: физиологическими, психологическими, антропометрическими. Например, недопустимо оставлять в развлекательных устройствах, особенно в их движущихся частях, отверстия, куда ребенок легко может засунуть руку, ногу или посторонний предмет.

Для планомерного перехода участников рынка на выпуск аттракционов, отвечающих новым требованиям, комиссия установила переходный период. До 18 октября 2019 года допускаются производство и выпуск в обращение аттракционов по прежним правилам - в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС. Документы, оформленные до вступления в силу техрегламента, будут считаться действительными до окончания срока их действия, но не позднее 18 октября 2019 года.

"После вступления техрегламента в силу аттракционы будут свободно перемещаться по всей союзной территории, и это не потребует от производителей излишних расходов на многократное подтверждение соответствия по национальным требованиям", - резюмировали в пресс-службе.-0-