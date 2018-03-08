Телеканал ОНТ отдаст котенка в добрые руки: его нашли в вентиляционной шахте

8 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОНТ отдадут котенка в добрые руки, информация об этом прозвучала 8 марта в вечернем эфире телеканала, передает БЕЛТА.

На протяжении нескольких дней от работы сотрудником телеканала отвлекало настойчивое мяуканье. Источник звука нашли - в вентиляционной шахте одного из помещений на высоте 15 метров сидели двое маленьких котят. Один из них уже обживается в доме сотрудника ОНТ, а второй пока ищет хозяев.

Ведущий Александр Аверков продемонстрировал котенка в прямом эфире и пообещал отдать его в добрые руки. Обрести друга просто: надо лишь позвонить на горячую линию.-0-