Телеканал СТВ презентует новые проекты на выставке "СМІ ў Беларусі"

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал СТВ к новому сезону проведет ребрендинг, а презентует некоторые проекты на XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", сообщил журналистам заместитель генерального директора ЗАО "Столичное телевидение" Кирилл Казаков, передает корреспондент БЕЛТА.
По словам Кирилла Казакова, к новому сезону телеканал СТВ проведет ребрендинг: полностью будет изменена его графическая упаковка и логотип, в какой-то мере изменится формат подачи канала.
На выставке "СМІ ў Беларусі", постоянным участником которой является телеканал, пройдет презентация некоторых новых программ, причем в интерактивной форме. Самых активных ее участников организаторы планируют пригласить на СТВ на практику.
XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет 3-5 мая в выставочном комплексе по адресу пр. Победителей, 14. Вход свободный.-0-
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