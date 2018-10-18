18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал СТВ в ноябре открывает новый сезон, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЗАО "Столичное телевидение".

"Современного зрителя удивить сложно. Он слишком избалован. На телевидении, интернет-каналах, различных блогах есть масса информации, ориентированной на зрителей всех возрастов. Поэтому наша главная задача – найти свободную нишу и занять ее. Сегодня показывают абсолютно все! Мы анализировали, искали компромиссы и спорили. Планировали, отметали намеченное и начинали заново. И в итоге пришли к единому мнению. Уже в ноябре аудитория сможет увидеть и оценить результаты огромной проделанной нами работы. Насколько она была успешной, покажет зрительский интерес к каналу", - сказал генеральный директор ЗАО "Столичное телевидение" Игорь Луцкий.

В частности, в утреннем прайм-тайме на СТВ акцент будет сделан на динамичную подачу информации с часовым шагом новостей. Кроме того, появятся новые рубрики - обзоры международных неполитических новостей, автомобильный дайджест, звездные интервью, авторские завтраки и многое другое. "Однако в центре внимания по-прежнему останется привязка к стране и городу. Новое утро на СТВ привлечет в первую очередь минчан, но послушать и посмотреть будет что и регионам.

Фото СТВ

Кроме того, в сетке вещания появится проект, посвященный жизни на селе - "Деревня: Live". Выходить он будет еженедельно, начиная с ноября.

Еще одна громкая премьера СТВ - цикл документальных фильмов "Тайны Беларуси". Информация из первых уст без грифа "секретно", - отметили в пресс-службе телеканала.

Глобальные перемены коснутся и информационной службы СТВ. Новостную картину дня по-прежнему можно будет увидеть в программе "24 часа". И если ее содержание останется прежним, то подача поменяется полностью. "Изменится лицо и у самой "народной" программы канала "Добро пожаловаться". В кадре появится новая ведущая. Проект "Неделя", стартовавший в апреле этого года, останется все таким же объемным и по-хорошему дерзким. Концепция новой "Недели" - серьезная аналитика, построенная на принципе диалогов, информационная насыщенность с ее необычными поворотами и люди как основа любого события. Время выхода в эфир останется прежним - воскресенье, 19.30. "Центральный регион", как и раньше, будет рассказывать о последних новостях Минщины, ее жителях, социальных и экономических достижениях. Девиз программы: главное богатство Беларуси - люди. При этом не важно, кто оказывается в центре внимания проекта: простой человек или официальное лицо. Кроме того, каждую неделю в эфире эксклюзивные специальные репортажи на самые острые и злободневные темы. А раз в месяц на экраны будет выходить специальный проект, посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков", - рассказали на телеканале.

В новом сезоне СТВ также предлагает микс из свежих и самых качественных сериалов. В программе телеканала появятся многосерийные картины на любой вкус - остросюжетные триллеры и боевики, исторические расследования и детективы, новые версии классических сюжетов о войне и многое другое.-0-