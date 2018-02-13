Телепрограмма Nautical Channel исключена из списка иностранных СМИ, распространяемых в Беларуси

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телепрограмма Nautical Channel исключена из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение на распространение на территории Беларуси. Материал об этом опубликован на сайте Министерства информации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"В связи с тем, что по состоянию на 10 февраля 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешения на распространение телепрограммы Nautical Channel, данная телепрограмма исключается из Списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанной телепрограммы на территории Республики Беларусь является недопустимым в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.

В публикации ведомство поясняет, что по постановлению Совета Министров от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации" (абзац 4 пункт 41), оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в Министерство информации с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ. Наличие иностранного средства массовой информации в Списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.

Поскольку в случае с телепрограммой Nautical Channel от операторов электросвязи обращений в ведомство не последовало, программа исключена из списка.

Одновременно ведомство обращает внимание операторов электросвязи на то, что в марте текущего года заканчивается срок действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь в отношении телепрограмм FOX, Fox Life, HDFASHION, MTV, MTV Dance, MTV Hits, MTV Live HD, MTV Rocks, Nick Jr., Nickelodeon, Nickelodeon HD, Paramount Channel, Paramount Comedy, VH1 European, VH1 Classic, "Виасат Нэйчер", "Виасат Эксплорер (Viasat Explorer)", "НТВ - ПЛЮС 3D", "Спортивный телеканал Виасат", "ТВ 1000-Экшн", "Телеканал "Улыбка ребенка", "Телеканал Да Винчи", "Фест-ТВ". -0-