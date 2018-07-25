Тематику MILEX-2019 планируется расширить за счет направления "Обеспечение безопасности"

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематику выставки MILEX-2019 планируется расширить за счет направления "Обеспечение безопасности", сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

Первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению IХ Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019 прошло под руководством первого заместителя председателя Госкомвоенпрома Игоря Демиденко. В работе оргкомитета приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств, управлений центрального аппарата Госкомвоенпрома и организаций-спецэкспортеров, входящих в его систему, а также Национального выставочного центра "БелЭкспо". По итогам согласованы предложения по дальнейшей организации подготовки к выставке.

"БелЭкспо" уже девятый раз назначен коллективным организатором выставки и сейчас информирует потенциальных экспонентов, собирает и оформляет заявки на участие в MILEX-2019. Также заключен договор с "Минск-Ареной" по закрытой выставочной площади 12 тыс. кв.м. "Составлена предварительная схема расстановки экспонентов, которая постоянно обновляется. Проведен редизайн и модернизация официального интернет-сайта MILEX-2019. Планируется расширить тематику выставки за счет нового направления - "Обеспечение безопасности", - рассказал администратор "БелЭкспо" Сергей Рубцов.

Церемонию официального открытия планируется провести 15 мая на территории историко-культурного комплекса "Линия Сталина". Во время выставки предполагается также проведение 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также по вопросам технологий двойного назначения.

По замыслу организаторов, основные направления экспозиции призваны отражать современные тенденции международных рынков вооружения и возможности белорусской оборонной отрасли. Одно из главных требований к экспонентам - принципиально новая продукция, перспективные, высокотехнологичные образцы вооружения, военной и специальной техники.

Предлагается сформировать экспозицию выставки с выделением основных направлений разработок продукции военного назначения. Среди них оперативно-тактические ракетные комплексы и реактивные системы залпового огня, зенитные ракетные комплексы, перспективные противотанковые средства, средства радиолокационного наблюдения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Также будут представлены легкобронированные автомобили различного класса и назначения, созданные на базе единого шасси, интегрированные с индивидуальными и групповыми боевыми системами военнослужащих. Среди направлений и роботизированная, беспилотная техника, которая объединяется в сеть, средства вооруженной борьбы на новых физических принципах, оружие нелетального воздействия, автоматизированные системы управления войсками и оружием, комплексы информационного обеспечения войск.

IХ Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2019 пройдет в Минске 15-18 мая 2019 года. Экспозицию предлагается разместить на площадях конькобежного стадиона спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу составят принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. MILEX - одна из самых перспективных и значимых выставок, проходящих в Беларуси. По масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры она считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Организаторами выставки выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и Национальный выставочный центр "БелЭкспо".-0-