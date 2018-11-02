Теме малой родины посвящен интернет-конкурс для младшеклассников Беларуси и России

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался прием заявок на международный интернет-конкурс творческих работ среди учащихся начальных классов Беларуси и России "Свет души моей", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

"Конкурс проводится на добровольной основе среди учащихся 1-4-х классов учреждений образования Беларуси и России с 1 по 30 ноября на базе портала znanio.ru. Проект посвящен проведению Года малой родины в Беларуси и Года добровольца в России. Его цель - распространение идеи ценности малой родины в судьбе каждого человека, формирование понимания важности заботы и помощи, которые должны идти от сердца", - рассказали в ведомстве.

Церемонии награждения победителей состоятся во время XXVI Минской международной книжной выставки-ярмарки в феврале 2019 года для участников Беларуси и XXXIII Московской международной книжной выставки-ярмарки в сентябре 2019 года для участников России

Организаторами конкурса выступают издательство "Художественная литература" (Беларусь) и ООО "Знание" (Россия).-0-