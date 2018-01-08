8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в 2017 году превысила климатическую норму, сообщила на пресс-конференции начальник отдела климата службы научно-методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений и фондов данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Елена Комаровская, передает корреспондент БЕЛТА.

"2017 год в целом был теплым. Среднегодовая температура воздуха составила плюс 7,6 градуса - это на 0,9 градуса выше климатической нормы. 2017 год занял девятое место в ранжированном ряду наблюдений от наиболее теплого к наиболее холодному. Самым теплым был 2015 год со среднегодовой температурой плюс 8,5 градуса", - сказала Елена Комаровская.

Температура воздуха превысила климатическую норму в семи из 12 месяцев 2017 года. "Исключительно теплыми в этом году были март и декабрь, когда отклонения температуры от нормы составили 4,1 градуса и 3,9 градуса соответственно. В Езерище 7 января была зарегистрирована самая низкая температура воздуха за 2017 год - минус 34,4 градуса. Самая высокая температура за 2017 год была зафиксирована 31 июля в Бресте - плюс 32,6 градуса. Этим летом было отмечено от 14 до 59 жарких дней (с температурой плюс 25 градусов и выше) при норме от 28 до 60 таких дней. Число очень жарких дней (с температурой плюс 30 градусов и выше) в этом году составило от 1 до 17. Обычное количество очень жарких дней летом в Беларуси - от 3 до 15", - отметила начальник отдела климата.-0-

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