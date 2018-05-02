Температура воздуха в Беларуси 1 мая была на 8-11 градусов выше нормы

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 1 мая была на 8-11 градусов выше климатической нормы. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.
В Беларуси в последние дни потеплело. Температура днем 28 апреля составила 14-22 градуса тепла, а 1 мая воздух прогревался до плюс 23-29. Среднесуточная температура воздуха за 1 мая составила плюс 17-21 градус, что на 8-11 градусов превышает климатическую норму.
На большей части территории прошли грозовые дожди. Местами при грозах наблюдалось шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с (днем 1 мая метеостанция Слуцка отметила показатель 22 м/с), днем в некоторых районах Беларуси выпал град.-0-
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