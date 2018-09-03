Температура воздуха в Беларуси 2 сентября была на 3-6 градусов выше нормы

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 2 сентября была на 3-6 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало сентября было теплым, сказалось влияние теплой воздушной массы, поступившей с территории Украины. Среднесуточная температура воздуха вчера составила 17-21 градус тепла, что на 3-6 градусов выше климатической нормы. Теплее всего было в Брагине - плюс 29, Гомеле - плюс 28,6. В Минске было 24,9 градуса тепла", - сказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха по стране будет от 23 до 29 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь