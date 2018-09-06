Температура воздуха в Беларуси 5 сентября была на 6-8 градусов выше нормы

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 5 сентября была на 6-8 градусов выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"Начало сентября в этом году выдалось теплым и почти без осадков. В Гомельской области и вовсе сохраняется летняя погода. Вчера температура воздуха на 6-8 градусов превысила климатическую норму. Теплее всего было в Василевичах (Гомельская область) - 27,6 градусов тепла, Гомеле - плюс 27", - рассказали в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный слабый, возможно усиление до умеренного. Температура воздуха днем составит 21-27 градусов тепла.-0-
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