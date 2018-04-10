Температура воздуха в Беларуси 9 апреля была на 6-11 градусов выше нормы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 9 апреля была на 6-11 градусов выше климатической нормы. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В прошедшие сутки отмечалась очень теплая погода в основном без осадков. Лишь ночью по северо-западу Беларуси прошли кратковременные дожди, прогремели грозы.

ФОТОФАКТ: Первая гроза в Гродненском районе Отблески молний можно было наблюдать на фоне вечернего неба в западном регионе нашей страны.

Температура днем находилась в пределах от плюс 18 по северо-востоку до 26 градусов тепла по юго-западу страны, ночью было 6-11 градусов выше нуля. Среднесуточная температура воздуха за 9 апреля составила плюс 10-18 градусов, что на 6-11 градусов выше климатической нормы.-0-

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