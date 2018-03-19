Температура воздуха в Беларуси в выходные была на 5-10 градусов ниже нормы

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в выходные была на 5-10 градусов ниже климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На выходных отмечалась холодная погода с температурным фоном на 5-10 градусов ниже климатической нормы. В дневные часы морозы ослабевали, но удерживались. Температура воздуха ночью понижалась в основном до 6-15 градусов мороза, местами до минус 19", - рассказали в Гидромете.

В ночь на субботу, 17 марта, температура составила от минус 7 по югу до минус 16 градусов по северу страны. Самая низкая температура была отмечена в северо-восточных районах: в Мстиславле - минус 15, в Витебске и Езерище - 16 градусов мороза. Днем также были зафиксированы отрицательные температуры - от 3 до 7 градусов. "По южным районам Беларуси 17 марта прошли сильные снегопады. В Бресте выпало 6 мм осадков, в Дрогичине - 5 мм, в Пинске - 8 мм. В Пинске за сутки образовался снежный покров до 9 см", - уточнили в Гидромете.

В ночь на воскресенье, 18 марта, температура составила от минус 9 на юго-западе Беларуси до минус 18 градусов на северо-востоке. Самые низкие температуры отмечены в Езерище (18,2 градуса мороза) и в Березинском заповеднике (минус 18,7 градуса).

Прошедшей ночью температура воздуха в Беларуси в основном составила от 6 до 15 градусов мороза. Самая низкая температура зафиксирована в Костюковичах - минус 17,6 градуса.-0-

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