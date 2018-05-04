Температура воздуха в выходные останется выше климатической нормы

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные температура воздуха останется выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Начало мая выдалось по-летнему жарким. Температурный фон превышает климатическую норму на 6-12 градусов и вполне соответствует середине июля. В первые дни мая на отдельных метеостанциях были превышены абсолютные максимумы температуры воздуха для этих дней, а 2-3 мая по юго-востоку Беларуси температура воздуха достигла отметок плюс 30-31 градус. В предстоящие выходные температурный фон понизится, но по-прежнему останется выше климатической нормы", - сказали в Гидромете.

В субботу, 5 мая, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферного фронта, за которым начнет поступать более прохладный воздух с Западной Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, днем - 17-23 градуса тепла. Лишь по юго-востоку страны ночью будет не ниже плюс 14-17 градусов, а днем воздух прогреется до 24-30 градусов тепла.

В воскресенье погоду в основном будет определять область повышенного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси, где еще скажется влияние фронтального раздела, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - не ниже 11-13 градусов. Днем будет от плюс 15 по северо-востоку до 22 градусов тепла по югу страны.

В понедельник, 7 мая, будет преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку страны в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 4-10 градусов выше нуля, по юго-востоку - плюс 11-13 градусов. Днем будет 17-23 градуса тепла.-0-

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