Температурные рекорды побиты 18 октября почти по всей Беларуси

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды были зафиксированы 18 октября практически на всех метеостанциях Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"18 октября практически на всей территории страны были побиты температурные рекорды дня, за исключением метеостанций Гродно и Вилейки. Значения превышали рекордные на 2-3 градуса", - отметили в Белгидромете.

В частности, в Минске максимальная температура воздуха 18 октября составила 21 градус тепла, в этот же день 1990 года было плюс 18,2 градуса.

Синоптики подчеркивают, что вчера в Беларуси была аномально теплая погода со среднесуточной температурой воздуха 8-15 градусов тепла, что на 2-9 градусов выше климатической нормы. Днем температура воздуха составила 18-23 градуса, ночью - плюс 2-8 градусов. Осадков не выпадало, ночью и утром местами наблюдались туманы.

Сегодня днем температура воздуха составит плюс 11-17 градусов, по югу Беларуси - до 19 выше нуля.-0-

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