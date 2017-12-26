26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд побит в Бресте 25 декабря, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В Бресте 25 декабря был установлен температурный рекорд. Температура воздуха достигла плюс 9,1 градуса. Предыдущий температурный максимум в этот день был установлен в 1980 году и составлял 8,2 градуса выше нуля", - сказали в Гидромете.
Сегодня днем по Беларуси будет от 1 до 7 градусов тепла. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-западный порывистый.-0-
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