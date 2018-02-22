Температурный рекорд зимы установлен в Езерище ночью

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд зимы установлен в Езерище (Витебская область) ночью 22 февраля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В ночь на 22 февраля в Езерище температура понизилась до 26,4 градуса мороза. Это самая низкая температура, которая зафиксирована в Беларуси нынешней зимой", - сказали в Гидромете.

До конца февраля в Беларуси ожидается очень холодная погода. В ближайшие дни, 23-25 февраля, в ночные и утренние часы при прояснениях температура воздуха по стране может понизиться до минус 25 градусов.-0-

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