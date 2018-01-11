Температурный режим на большинстве предприятий Беларуси соблюдается - ФПБ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный режим на большинстве предприятий соблюдается. Об этом свидетельствуют результаты общественного контроля Федерации профсоюзов Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

По словам главного технического инспектора труда ФПБ Александра Зайцева, большинство нанимателей ответственно подошли к подготовке к осенне-зимнему периоду. В коллективные договоры и правила внутреннего распорядка организаций включены нормы о предоставлении дополнительных регламентированных перерывов для обогрева работников в случае, если невозможно поддержание температурного режима в соответствии с санитарными нормами, а также при работах в неотапливаемых помещениях или на открытом воздухе зимой. Созданы надлежащие санитарно-бытовые условия, оборудованы комнаты для обогрева и приема пищи, имеются запасы топлива для отопления, отдельные организации приобрели теплогенераторы.

К примеру, на предприятии "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" каждый работник обеспечен средствами индивидуальной защиты от пониженных температур, на всех околотках создан запас топлива для отопления. Кроме того, тем, кто выполняет работу на открытом воздухе, выдается крем от обморожения.

По результатам проверок выявлено 1 781 нарушение. Нанимателям вручено 895 рекомендаций на их устранение. На некоторых предприятиях работники не были обеспечены утепленными спецодеждой и обувью. Не везде в локальные документы внесены пункты о дополнительных перерывах. Не оборудованы не только места для обогрева, но и для приема пищи, санитарно-бытовые помещения. "Зачастую причины нарушений кроются в финансовых проблемах организаций. Но даже в такой ситуации многие наниматели совместно с профсоюзными комитетами находили выход. Например, ряд сельхозпредприятий перевели котлы для обогрева на местные виды топлива - дрова", - сказал Александр Зайцев.

Месячник общественного контроля за соблюдением температурного режима на предприятиях национальный профцентр проходил в декабре. Мониторинг коснулся 4 696 предприятий. К проведению акции активно подключились профсоюзные структуры всех уровней.-0-