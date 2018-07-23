Теплая и дождливая погода сохранится на этой неделе в Беларуси

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и дождливая погода сохранится в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Сохранится неустойчивая погода с температурным фоном на 3-5 градусов выше климатической нормы. В ночные часы грозовая деятельность будет ослабевать, а в дневные за счет прогрева и большого количества влаги в атмосфере ожидается развитие кучево-дождевой облачности. На этой неделе будет по-прежнему тепло и с грозовыми дождями", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 24 июля, на значительной части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ночью местами, днем во многих районах прогремят грозы. В дневные часы при грозах местами ожидаются сильные ливни и сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - 22-28 тепла.

В среду, 25 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 22-28 градусов.

В четверг, 26 июля, существенных изменений в погоде не ожидается. Ночью местами, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов, днем - 21-28 выше нуля.

В пятницу, 27 июля, в ночные часы местами, днем во многих районах страны прогнозируются дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов, днем - 24-29, местами по юго-востоку - до 30 градусов.-0-

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