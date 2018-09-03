3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая и сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первые дни сентября подарили нам настоящую летнюю погоду. Температурный фон на 3-6 градусов превышает климатическую норму и характерен для середины июля", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 4 сентября, погоду на территории Беларуси по-прежнему будет определять теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с востока Украины. По северо-западу страны скажется влияние малоподвижного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до 11-17 градусов тепла, во второй половине дня повысится до 22-27. По юго-востоку воздух днем прогреется до 30 градусов.

В среду, 5 сентября, погодные условия в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. По западной части страны скажется влияние малоподвижного атмосферного фронта, поэтому местами пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 9-16 выше нуля, днем будет 21-28 градусов.

В четверг, 6 сентября, Беларусь в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления, что обеспечит сухую погоду. Только ночью и утром в крайних западных районах Брестской и Гродненской областей еще будет сказываться влияние фронтального раздела, там местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах страны возможен туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов, днем - 20-27 тепла.

"Не изменится характер погоды и в конце недели. Ожидается повышенный температурный режим, будет мало дождей. При слабом ветре в ночные и утренние часы в низинах и вблизи водоемов могут возникать непродолжительные туманы", - отметили в Белгидромете. Температура воздуха ночью в пятницу, 7 сентября, составит 10-16 градусов выше нуля, местами - плюс 7-9. В разгар дня будет 21-28 градусов тепла.-0-

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