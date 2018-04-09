9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и в основном без дождей ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе будет преобладать антициклональный характер погоды, так что дождей будет немного. Начало недели будет очень теплым, но в середине недели похолодает. Впрочем, температурный фон все равно останется немного выше климатической нормы, лишь по северу страны - около нормы", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 10 апреля, погоду в основном будет определять область повышенного давления, лишь по северу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается очень теплая погода. Ночью по северо-западу, днем преимущественно в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, на остальной территории будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов выше нуля. Днем - 15-21 градус тепла, по юго-западу воздух прогреется до плюс 24.

В среду малоактивный атмосферный фронт вызовет в некоторых районах кратковременные дожди. На территорию Беларуси начнет поступать более холодный воздух со Скандинавии, в связи с этим ожидается похолодание. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов выше нуля, днем - 10-15 градусов тепла. В южных районах будет теплее: ночью - плюс 9-12, днем - 16-20 градусов.

Ночью и утром в четверг, 12 апреля, под влиянием атмосферного фронта в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, днем с ростом атмосферного давления будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 5 градусов, во второй половине дня повысится до 10-16 градусов тепла. В южных районах ночью будет 6-10 градусов выше нуля, днем - плюс 17-19.

В пятницу, 13 апреля, погоду будет в основном определять область повышенного давления. Ожидается преимущественно без осадков, лишь по юго-западу возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 4 градусов, днем - 10-16 градусов тепла. В юго-западных районах ночью будет 5-9 градусов выше нуля, днем - плюс 17-19.-0-

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