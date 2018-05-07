Теплая погода ожидается в Беларуси на этой неделе

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая, в основном без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будет оказывать обширный антициклон, раскинувшийся над севером Европы. Благодаря этому на большей части территории нашей страны сохранится солнечная, сухая и теплая погода с температурным фоном на 2-4 градуса выше климатической нормы. Лишь в южных районах, где скажется влияние фронтального раздела, есть вероятность кратковременных дождей", - сказали в Гидромете.

Во вторник, 8 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по юго-востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, местами воздух охладится до плюс 4-7. Днем будет 20-25 градусов тепла, по юго-востоку страны воздух прогреется до плюс 27.

В среду, 9 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха в ночные и утренние часы составит 6-13 градусов выше нуля, во второй половине дня воздух прогреется до 20-26 градусов тепла.

В четверг, 10 мая, будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов выше нуля, по северо-востоку страны - плюс 5-7. Днем будет 19-26 градусов тепла.

В пятницу, 11 мая, будет преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по крайнему юго-западу страны возможны кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля, а по северо-востоку страны понизится до плюс 3-4. Днем будет от плюс 17 по востоку до 25 градусов тепла по юго-западу.-0-

Прогноз погоды на неделю