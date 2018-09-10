Тепло и в основном без дождей - о погоде в Беларуси на этой неделе

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода и в основном без дождей ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Первая декада сентября выдалась по-летнему теплой, температурный фон в среднем оказался на 3-5 градусов выше климатической нормы. На этой неделе дождей будет немного, ожидается преобладание теплой погоды. Лишь с середины недели в северных районах страны под влиянием воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, станет прохладнее", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 11 сентября, погодные условия будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой воздушной массе. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, днем возможны грозы. В ночные и утренние часы возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 9-15, днем - 19-25 градусов тепла.

В среду, 12 сентября, местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем 20-27 градусов тепла, лишь по северу страны ожидается не выше 18-19 градусов.

В четверг, 13 сентября, в некоторых районах ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром по югу страны возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет от 10 до 15 градусов тепла, днем - плюс 17-24, по югу страны воздух прогреется до 25-27 градусов.

В пятницу, 14 сентября, погодные условия будет в основном определять область повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь днем по западу страны, где скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман. Ночи станут прохладнее, и к утру температура воздуха понизится до плюс 6-13. Днем ожидается 17-24 градуса тепла, по югу страны воздух прогреется до 26 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю