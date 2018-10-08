8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тепло и в основном без осадков будет в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе преобладающее влияние на погоду в Беларуси будут оказывать антициклоны. Установится теплая и в основном без осадков погода с температурным фоном на 2-6 градусов выше климатической нормы", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 9 октября, погодные условия будет определять область повышенного давления. С ростом атмосферного давления облаков станет меньше, и воздух в дневные часы начнет прогреваться. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до нуля - минус 3. Днем будет 10-16 градусов тепла.

В среду, 10 октября, на погоду будет влиять антициклон, будет без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем будет 13-19 градусов тепла.

В четверг, 11 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля, на торфяниках Полесья местами ожидаются слабые заморозки до нуля - минус 2. Днем температура будет находиться в пределах от плюс 13 по северо-востоку до 20 градусов тепла по юго-западу страны.

В пятницу-воскресенье, 12-14 октября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов выше нуля, днем - 13-20 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю