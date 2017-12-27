Терехов отмечает необходимость повышения исполнительской дисциплины в организациях ЖКХ

27 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Организациям ЖКХ необходимо повысить исполнительскую дисциплину в решении повседневных проблем граждан. Об этом заявил корреспонденту БЕЛТА министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов сегодня по итогам личного приема граждан.

"Есть проблемы с исполнительской дисциплиной в организациях ЖКХ. Зачастую вопросы не решаются на местах, хотя для этого иногда не нужны большие затраты, а только грамотное техническое решение, которое нужно вовремя применить. Иначе таких обращений просто не было бы. Вынужден констатировать безразличие и грубость работы с заявителями в некоторых случаях. Это недопустимо, ведь система ЖКХ - клиентоориентированная отрасль. Люди должны получать качественные услуги, а работники системы - это работники сферы услуг", - сказал Александр Терехов.

С просьбой о решении проблем на прием к министру пришли 14 человек - жители Минска и столичной области. Их обращения касались капитального ремонта жилых домов, тепловой модернизации, водоснабжения, благоустройства, начисления жилищных субсидий. Так, жительница Смолевичей Ольга Курильчик пожаловалась на отсутствие горячей воды и слабый напор, а иногда отсутствие холодной воды в многоквартирном двухэтажном доме. Александр Терехов изучил вопрос и пообещал содействовать скорому решению проблемы. В связи с этим обращением министр отметил необходимость внедрения службы 115 в регионах страны.

Ольга Курильчик подчеркнула, что личные приемы граждан руководителей высокого уровня очень важны для людей. "Без таких приемов иногда невозможно добиться решения проблемы. Приходят отписки, в которых не указаны конкретные сроки", - добавила она.

На прием к министру с просьбой о пересмотре порядка начисления платы за ЖКУ пришла жительница Минска, инвалид II группы. В ее квартире зарегистрирован, но не проживает, трудоспособный член семьи. По действующему законодательству, льготы на оплату ЖКУ в этом случае не предусмотрены. Александр Терехов отметил, что эту норму в ближайшее время планируется пересмотреть.

Во время приема заявители получили необходимые разъяснения. В письменном виде им будут предоставлены ответы на вопросы, требующие более детального рассмотрения.-0-