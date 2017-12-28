Территории с десятидневным безвизом предлагается объединить в общий турмаршрут

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территории с 10-дневным безвизом предлагается объединить в единый турмаршрут. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает корреспондент БЕЛТА.

Филипп Гулый отметил, что введение 10-дневного безвизового пребывания иностранных граждан в отдельных районах Брестской и Гродненской областей поспособствует значительному росту числа туристов. "Очень важно и нужно, что есть возможность через Гродно и Брест попасть на нашу территорию с туристическими целями. С началом сезона, весной и летом, начнем активно поднимать тему для закольцевания этих территорий, чтобы туристы из Скандинавии, Прибалтики могли через Гродно попасть в нашу страну, а через Брест выехать", - сказал он.

Предполагается, что объединение данных территорий расширит экскурсионные возможности, туристический потенциал. Появятся естественно образовавшиеся турпродукты, регионы смогут осуществлять кросс-маркетинг, консолидировать ресурсы с целью продвижения услуг на целевых и потенциальных рынках.

По словам Филиппа Гулого, 10-дневный безвиз позволит открыть для иностранцев туристические продукты, которые были недоступны в рамках пятидневного безвизового пребывания. "В первую очередь это большие экскурсионные туры от 7 до 10 дней, которые туроператоры предоставляют в большом количестве и широком ассортименте. Это может быть и полноценный отдых, например, в санаториях, для которого пяти дней недостаточно. Среди европейцев также популярны комбинированные туры с путешествиями по стране, отдыхом на природе", - пояснил он, отметив тенденцию увеличения количества туроператоров в Гродненской области, занимающихся въездным туризмом.

Председатель правления РСТИ также подчеркнул, что 10-дневное безвизовое пребывание иностранцев предусмотрено в первую очередь для туристов - людей, которые приобрели туристический пакет, куда входят экскурсии, посещения замков, музеев, отдых на агроусадьбах и т.д. "Это, с одной стороны, карт-бланш для регионального развития, с другой - ответственность. За документами должны стоять настоящие туристические услуги", - сказал он.-0-