25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Территории с напряженной ситуацией на рынке труда будут определены в Беларуси. Об этом в интервью БЕЛТА сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

Сегодня подписан декрет, которым предусмотрены меры по содействию занятости населения. Среди прочего документ вводит понятие "территории с напряженной ситуацией на рынке труда". "Правительству поручается ежегодно утверждать перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда. Несмотря на улучшение ситуации в целом по стране, региональные рынки труда характеризуются значительной дифференциацией по показателям безработицы и ее продолжительности, территориальными диспропорциями спроса и предложения рабочей силы", - пояснила Ирина Костевич.

Если раньше при определении районов с высоким уровнем напряженности учитывалось только соотношение зарегистрированных безработных и количества вакансий, то теперь предложено брать в расчет и ряд экономических показателей, например, соотношение принятых и уволенных работников, масштабы вынужденной неполной занятости. "Определение перечня таких территорий позволит областным и Минскому городскому Советам депутатов дополнительно направлять средства соответствующих местных бюджетов на решение вопросов занятости населения именно в эти районы", - добавила министр.

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