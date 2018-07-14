Тест. Какие ягоды растут в белорусских лесах?

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Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией
Лукашенко об Оршанском авиаремонтном заводе: это госпредприятие с сегодняшнего дня
Подписан указ о мерах по стимулированию использования в Беларуси электромобилей
Лукашенко требует немедленно заняться развитием Белыничского района
Политика
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашает ЕЭК ООН к практическому содействию в создании сети нацкоординаторов по ЦУР
Беларусь и ЕС проведут 17 июля в Минске пятый раунд диалога по правам человека
Строительство нового здания китайской дипмиссии в Минске обсудили на встрече в МИД
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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки
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Беларусь заинтересована создавать с Чунцином совместные высокотехнологичные производства
Минфин Беларуси 26 июля проведет аукцион по допразмещению валютных облигаций
Банк развития в I полугодии увеличил финансовую поддержку МСП почти в 4 раза
Общество
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
В Беларуси ограничено купание в 35 зонах отдыха, запрещено в пяти
Акция "Рыбалка по правилам" проводится в Беларуси
Беларусь и Китай объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2019-2020 годы
Запасы влаги в почве и умеренно теплая погода способствуют развитию зерновых - Белгидромет
Регионы
Минская область рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
Мост через Сож в Славгородском районе намечено ввести в эксплуатацию в 2019 году
ФОТОФАКТ: Сильный дождь в Минске
Праздник безопасности организовало МЧС на "Славянском базаре"
Происшествия
В ДТП под Лунинцом пострадала женщина-водитель, ее 7-летняя дочь и котенок
Скирды соломы загорелись под Брестом
Жительница Быховского района получила 8 лет колонии за избиение трехмесячного сына
В Минске судят парня, который под видом девушки выманил у мужчин в интернете более Br50 тыс.
Жительница Лунинецкого района обвиняется в нарушении ПДД и гибели подруги
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Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
Крупнейший в мире радиотелескоп MeerKAT введен в строй в Южной Африке
В Великом Новгороде создали детский бионический протез руки
Китай разработал 3D-сканер для проверки безопасности в аэропортах
В июле Twitter удалит все фейковые аккаунты
В мире
В результате взрыва на митинге в Пакистане погибли 128 человек
Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair
Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания
Спасенных в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля
При аварии поезда в египетской Гизе пострадали 55 человек
Культура
Белорус прошел в финал конкурса "Славянского базара"
Все лучшее и сразу: зажигательный концерт дружбы прошел на Дне Союзного государства в Витебске
Вологодские кружева и "Лунную ночь" Репина презентовали в фестивальном Витебске
Ярмоленко: важно сохранить атмосферу "Славянского базара"
Борис Бурда приготовит стейки для гостей "Большой бард-рыбалки"
Спорт
Азаренко и Маррей пробились в финал микста Уимблдона
Алена Дубицкая завоевала серебро в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате
Баскетболисты молодежной сборной Беларуси проиграли на ЧЕ в Болгарии
Наталья Водянова и Филипп Лам вынесут кубок мира перед началом финала ЧМ по футболу
Нападающие Александр Китаров и Андрей Степанов остаются в ХК "Динамо-Минск"
Калейдоскоп
Пасмурная погода может нанести вред здоровью
Скоростной поезд с Hello Kitty появился в Японии
iPhone "выжил" после падение из самолета
Ученые обнаружили главную причину болезни Альцгеймера
В отношении Тимати и Егора Крида возбуждено административное дело
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На "Славянском базаре" всегда царит уникальная атмосфера межнациональной дружбы - Лукашенко
Президент
Тема развития малой родины обсуждалась на приеме граждан у Кочановой
Общество
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Политика
"У жены чуть сердечный приступ не случился!" Квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл водитель Александр Халимончиков из Гомеля
Общество
Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки
Экономика
Лента новостей
Скоростной поезд с Hello Kitty появился в Японии
10:35
Калейдоскоп
Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует в Минске
10:29
Культура
Скирды соломы загорелись под Брестом
10:18
Происшествия
Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair
10:03
В мире
Тест. Какие ягоды растут в белорусских лесах?
10:03
Общество
В ДТП под Лунинцом пострадала женщина-водитель, ее 7-летняя дочь и котенок
10:02
Происшествия
Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания
10:00
В мире
Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси
09:51
Общество
Мастерство в бытовых танцах покажут 100 пар в Витебске
09:39
Регионы
Спасенных в Таиланде школьников выпишут из больницы 19 июля
09:30
В мире
Алена Дубицкая завоевала серебро в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате
09:26
Спорт
Конкурс "Радуга над Витебском" соберет юные таланты из пяти стран в дни "Славянского базара"
09:20
Культура
Молодежь на "Славянском базаре" устроит свой праздник субкультур, танцев и игр
09:18
Культура
Все лучшее и сразу: зажигательный концерт дружбы прошел на Дне Союзного государства в Витебске
09:14
Культура
Актер Владимир Этуш попал в больницу
09:05
Культура
Сборные Англии и Бельгии сегодня разыграют бронзу футбольного чемпионата мира в России
08:59
Спорт
Облисполкомы и Мингорисполком проведут сегодня прямые телефонные линии
08:59
Общество
Картина дня: новая ветроэлектростанция, ливень в Минске и горящих путевок стало меньше
08:57
Общество
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией
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Президент
В работе Instagram произошел масштабный сбой
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Тест. Какие ягоды растут в белорусских лесах?
Общество
14.07.2018 | 10:03
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Тест. Какие ягоды растут в белорусских лесах?
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Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси
09:51
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08:59
Картина дня: новая ветроэлектростанция, ливень в Минске и горящих путевок стало меньше
08:57
ГАИ в предстоящие выходные отработает трассы М1 и М3
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Расчеты беспилотных авиакомплексов ВС Беларуси впервые примут участие в АрМИ
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Белорусские команды отправляются на Армейские международные игры
Вчера 18:09
Белорусские хирурги впервые проведут двустороннюю кохлеарную имплантацию у ребенка
Вчера 17:32
БРСМ предлагает обновить формат молодежного лагеря "Бе-La-Русь"
Вчера 17:04
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Тест. Какие ягоды растут в белорусских лесах?
Белорус прошел в финал конкурса "Славянского базара"
Оранжевый уровень опасности из-за гроз объявлен в Беларуси 14 июля
Прошлой ночью 10 минчан для эксперимента спали прямо на улице
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Алена Дубицкая завоевала серебро в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате
Сезон охоты на бекаса открывается в Беларуси
Ситуация с подтоплениями из-за дождя в Минске спокойная - МЧС
Балканский рок в моде: доказано Бреговичем и Кустурицей на "Славянском базаре"
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Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбумпром"
Шумилинское райпо признано банкротом
ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"
Брестский завод КПД начнет производство конструкций для индивидуального жилья
БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов в научно-технической сфере
Дрогичинский комбикормовый завод пройдет санацию до 2020 года
Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич
"Пинскдрев" выпустил серию спичек с геометрическими головоломками
Молодечненский завод металлоконструкций пройдет процедуру санации
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Лукашенко принял участие в церемонии открытия "Славянского базара"
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Определены финалисты XXVII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в Витебске
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Шкала цветовых уровней опасности погоды
Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
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Президент
Лукашенко: белорусы открыты для дружбы со всем миром
Лукашенко рассчитывает на дальнейшее углубление диалога и повышение уровня контактов между Беларусью и Францией
Лукашенко на "Славянском базаре" подарили пояс-оберег
Политика
Макей ориентировал послов на окончательное снятие ограничений доступа на внешние рынки
Франция всегда была и остается важным партнером Беларуси в Европе и в мире - Кравченко
Беларусь приглашена на Парижский форум мира - посол Франции
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Беларусь и Россия подписали дорожную карту по снятию ограничений по поставкам молочки
Совет ЕЭК поручил доработать договор об общем электрорынке ЕАЭС
Совет ЕЭК поручил разработать модель трансграничного оборота данных в ЕАЭС
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В ДТП под Лунинцом пострадала женщина-водитель, ее 7-летняя дочь и котенок
Скирды соломы загорелись под Брестом
В Витебске пьяная компания похитила мужчину
Регионы
Минская область рассчитывает нарастить товарооборот с Китаем
Куда пойти в выходные: "Славянский базар" в Витебске, Vulitsa Ezha и "Классика у ратуши"
Мастерство в бытовых танцах покажут 100 пар в Витебске
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Анатолий Исаченко
Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
Мнения
Павел Легкий
Витебчане должны активнее предлагать идеи по улучшению "Славянского базара"
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Роза Рымбаева
"Славянский базар" собирает самых талантливых молодых исполнителей
Мнения
Анатолий Адоньев
Молодежь должна больше знать о подвигах партизан в годы ВОВ
Мнения
Анатолий Исаченко
Снять многие вопросы помогает доступное и правильное объяснение ситуации
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Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
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Мингорисполком и Минкульт ответили на острые вопросы по Военному кладбищу
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Юрий Назаров
Об экспорте продукции и инвестиционных проектах
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Александр Жук
БГПУ ожидает увеличения количества абитуриентов - выпускников педклассов
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НЦЗПИ о защите персональных данных
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Интервью
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Новый ректор БГУИР о развитии вуза
Интервью
Наталия Павлюченко
Белорусы стали больше интересоваться своими лицевыми счетами в ФСЗН
Интервью
Андрей Швед
В Беларуси унифицируют права и обязанности всех судебных экспертов
Интервью
Елена Купчина
Визит Федерального президента Австрии в Минск является историческим
Интервью
Александр Паутов
Как возмещается ущерб при ДТП
Колумнисты. Все
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Дмитрий Шамко
Где родился, там и пригодился
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Ольга Костюкевич
Вы больны? Да!
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Дмитрий Шамко
Болезнь или распущенность?
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Елена Еловик
Четыре часа разговора пролетели как миг
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Знания: сила или товар?
Мнения
Анатолий Исаченко
Проведение Года туризма в Китае позволит увеличить взаимные туристические потоки
Мнения
Павел Легкий
Витебчане должны активнее предлагать идеи по улучшению "Славянского базара"
Комментарии
Сергей Боровский
В финале чемпионата мира хорваты сыграют сердцем
Комментарии
Мингорисполком и Минкульт ответили на острые вопросы по Военному кладбищу
Комментарии
Юрий Назаров
Об экспорте продукции и инвестиционных проектах
Спорт
Азаренко и Маррей пробились в финал микста Уимблдона
Алена Дубицкая завоевала серебро в толкании ядра на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате
Сборные Англии и Бельгии сегодня разыграют бронзу футбольного чемпионата мира в России
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Твиттер-аккаунт госоргана Беларуси впервые вошел в топ-50 мирового рейтинга
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Белорус прошел в финал конкурса "Славянского базара"
Проект "Классика у Ратуши с velcom" стартует в Минске
Конкурс "Радуга над Витебском" соберет юные таланты из пяти стран в дни "Славянского базара"
В мире
В результате взрыва на митинге в Пакистане погибли 128 человек
Более 30 человек пострадали из-за падения давления в самолете Ryanair
Гиперзвуковые ракеты новейшего российского комплекса "Кинжал" проходят испытания
Калейдоскоп
Пасмурная погода может нанести вред здоровью
Скоростной поезд с Hello Kitty появился в Японии
В работе Instagram произошел масштабный сбой
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5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
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29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
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Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
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Вадим Гаркун,
Дмитрий Навой,
Сергей Сподабаев,
Сергей Зараник
25 июня
Ситуация на дорогах в Минске
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27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
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6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
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23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
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Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
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12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Пресс-конференция
Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич
26 июня
Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты
Пресс-конференция
Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких
26 июня
Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм
Пресс-конференция
Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец
14 июня
Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске
Пресс-конференция
Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов
11 июня
О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси
Пресс-центр
Пресс-конференция
12 июля
День молодежи на "Славянском базаре в Витебске"
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Онлайн-конференция
Сергей Наливайко
5 июля
Налоговые органы Беларуси: новые формы работы, совершенствование администрирования
Онлайн-конференция
Олег Савин
29 июня
Банковский сектор для малого и среднего бизнеса: опыт, достижения, перспективы
Онлайн-конференция
Элла Селицкая
28 июня
Проект изменений в Налоговый кодекс. Результаты работы межведомственной рабочей группы
Газета 7 дней
Современный огнетушитель не нужно ни бить, ни трясти!
Михаил Хазин: Экономиксне в состоянии описать современный кризис
Взлетная для чемпионов
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
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