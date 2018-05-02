Тест. Любите новости, читаете газеты и журналы? Попробуйте ответить на вопросы!

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Общество
02.05.2018 | 08:48
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Беларусь окажет гуманитарную помощь Украине
09:57
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09:46
Картина выходных: мотосезон H.O.G. Spring Challenge 2018, пополнение в группе Naviband и праздник труда в Беларуси
09:23
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08:48
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В Минске судят двух обвиняемых в убийстве начальника отдела столичного предприятия
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Экономика
Новые правила выдачи кредитов действуют в Беларуси с 1 мая
IV Практическая конференция "Социально-трудовые отношения: юридические и бухгалтерские аспекты"
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Происшествия
В Минске судят двух обвиняемых в убийстве начальника отдела столичного предприятия
Ребенок пострадал в аварии с четырьмя машинами под Минском
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Не надо плакаться "житие мое"...
Мнения
Ирина Костевич
Достойный труд является большой ценностью и правом каждого
Мнения
Михаил Орда
Инициатива продления контрактов с добросовестными работниками способствует эффективности труда
Мнения
Николай Шерстнев
Витебская область должна сделать значительный шаг в экономическом развитии
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О приемной кампании и общегосударственном классификаторе специальностей
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Андрей Худык
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Мадридский "Реал" в третий раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов
Александра Саснович проиграла в 1-м круге теннисного турнира в Праге
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Парк высоких технологий проводит конкурс проектов об IT-стране
МТС повышает стоимость услуг связи
Работа Telegram возобновляется в странах Ближнего Востока, Европы и СНГ
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Новая песня Евгения Олейника прозвучит 4 мая на конкурсе "Мисс Беларусь 2018"
Ученые из девяти стран на конференции в Гродно обсудят творчество Высоцкого
Исторический музей Беларуси 19 мая приглашает на "Тринадцатую ночь"
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Ежегодно в мире из-за загрязнения воздуха умирают 7 млн человек
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19 апреля
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Судебная экспертиза в Беларуси: опыт, достижения, новации
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29 марта
Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году
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Игорь Карпенко
21 марта
Образовательные новации - 2018
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27 апреля
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О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
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6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
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Сергей Рахманов
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Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
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Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
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Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
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22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
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Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
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20 марта
IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
Пресс-центр
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Сергей Фурманов,
Андрей Зырянов,
Александр Головнев,
Александр Хромченко,
Павел Горбунов
28 апреля
Как городскую среду сделать дружественной велосипедистам
Онлайн-конференция
Михаил Орда
27 апреля
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Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ в полном объеме не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Онлайн-конференция
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Онлайн-конференция
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13 апреля
Судебная экспертиза в Беларуси: опыт, достижения, новации
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