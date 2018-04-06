Тест. Насколько здоровый образ жизни вы ведете

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Международный фестиваль театров кукол пройдет в Минске 18-21 мая
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09:30
Экономика
Белорусы в январе-марте продали валюты больше, чем купили
09:29
Экономика
Гродненскую область в финале конкурса "100 идей для Беларуси" представят 16 молодых разработчиков
09:21
Регионы
Ракета Ariane 5 с двумя спутниками стартовала с космодрома во Французской Гвиане
09:12
Технологии
Нацбанк утвердил новые правила выдачи кредитов
09:00
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Общество
06.04.2018 | 08:35
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Предложения об ужесточении в Беларуси наказания за правонарушения в пьяном виде внесут до 1 июня
10:20
Уровень белорусских трансплантологов один из самых высоких в мире - Василий Жарко
09:40
День удачи – 10 апреля! Во вторник солист группы "Цвет Алоэ" разыграет 43-ю квартиру от "Евроопт"! Также на кону автомобили и деньги!
08:52
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08:35
Брифинг о применении новых положений декрета №1 пройдет сегодня в пресс-центре БЕЛТА
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Беларусь и Грузия создадут совместный трансплантационный центр
Мнения
Анатолий Лемешенок
Новый закон о СМИ призван упорядочить деятельность сетевых ресурсов
Мнения
Владимир Дворник
Комплексный анализ в работе с обращениями граждан определит оптимальные пути решения вопросов
Мнения
Алексей Сокол
Перевод госзакупок в онлайн поможет разобраться с проблемой посредничества
Комментарии
Сергей Громыко
Зачем белорусским судэкспертам исследовать нефтяные разливы в Северном море
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Московский ЦСКА проиграл "Арсеналу" в первом матче 1/4 финала футбольной Лиги Европы
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Ольга Тарасевич
29 марта
Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году
Онлайн-конференция
Игорь Карпенко
21 марта
Образовательные новации - 2018
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич,
Сергей Костров
16 марта
Усадебная застройка под снос: разбираемся в указе №463. Прямая телефонная линия газеты "7 дней"
Онлайн-конференция
Ольга Сазонова,
Елена Корякина,
Андрей Шахэмиров
5 марта
Применение норм декрета №7 в области охраны окружающей среды
Онлайн-конференция
Ирина Луферчик
15 февраля
Особенности применения организациями упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Все брифинги
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля, 14:00
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля, 12:00
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Брифинг
Ирина Старовойтова,
Сергей Рахманов
23 ноября
Заседание Парламентской ассамблеи ЦЕИ: повестка дня
Брифинг
Ольга Луговская,
Александр Трифонов,
Аркадий Аронов,
Александр Парфенов
8 ноября
Стресс-тесты Белорусской АЭС: первые итоги
Брифинг
Владимир Улахович
14 сентября
Белорусско-индийское деловое сотрудничество
Все круглые столы
Круглый стол
Андрей Ромашко,
Инесса Лемак,
Сергей Красуцкий,
Дмитрий Улога,
Марина Попова
13 марта
Культура общежития. Как бороться с соседями-дебоширами?
Круглый стол
Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович
24 января
Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней"
Круглый стол
Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков
17 января
Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы
Круглый стол
Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич
28 ноября
Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства?
Круглый стол
Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда
22 ноября
Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней"
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Пресс-конференция
Владимир Гракун
26 марта
Посевная кампания - 2018
Пресс-конференция
Александр Богданович,
Адам Рошек,
Александр Новакович,
Виталий Стригельский
20 марта
IV чемпионат мира среди студентов по конькобежному спорту в Минске
Пресс-конференция
Валентина Дынич,
Татьяна Якубович,
Элина Брага,
Наталья Синишова
27 февраля
Какие бренды выбирает белорусская молодежь? Итоги социологического исследования
Пресс-центр
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля, 14:00
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля, 12:00
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Пресс-конференция
Сергей Новиков
3 апреля
Соблюдение природоохранного законодательства во время весеннего нереста
Пресс-конференция
Михаил Портной
2 апреля
Туристический сезон-2018
Онлайн-конференция
Ольга Тарасевич
29 марта
Особенности исчисления налога на прибыль в 2018 году
Газета 7 дней
Счастье жить в семье
«Не будите лихо!»
Каша. Еда наша?
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Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
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Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
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Беларуская Думка
Владимир АРЧАКОВ. В глобальном и региональном масштабе
Владимир ПАНТЮХОВ. Каждый может изменить к лучшему мир вокруг себя
Михаил ШИМАНСКИЙ. «Люди добрые, помните…»
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