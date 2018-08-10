Тираж учебной литературы в Беларуси по итогам полугодия составил 72% от общего

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тираж учебной литературы по итогам I полугодия текущего года составил 72% от общего тиража выпускаемых издательствами книг. Об этом сообщила на пресс-конференции начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Елена Павлова, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебники, методические пособия, прочая учебная литература занимает значительное место на книжном рынке республики. "Если в 2012 году учебная литература занимала до 50% в общем объеме книгоиздания, то по итогам 2017 года по названиям она составила 51%, по тиражу 76%. По итогам первого полугодия этого года объем учебной литературы составил 46% от общего количества по названиям и 72% от суммарного тиража", - сказала Елена Павлова.

За полгода издано 2 тыс. 157 наименований учебников тиражом 8 млн 473, 5 тыс. экземпляров. Общий тираж выпущенных за полугодие книг - 11 млн 695,1 тыс.

Представитель Министерства информации подчеркнула, что на книжном рынке страны работают издательства, зарегистрированные в государственном реестре. Получить право издавать книги учебного направления очень сложно, отметила она. На рынке учебной литературы работают прежде всего учреждения образования - высшие учебные заведения, средние специальные, организации Министерства образования, специализированные государственные издательства, в первую очередь системы Министерства информации и системы Министерства образования. Присутствуют также частные издательства.

Елена Павлова добавила, что дополнительная образовательная литература пользуется высоким спросом у покупателей.-0-