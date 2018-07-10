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Титул "Королева Весна - 2018" завоевала студентка Северо-Кавказского федерального университета

Общество 10.07.2018 | 22:47

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победительницей XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018" стала студентка Северо-Кавказкого федерального университета (Россия) Анастасия Кобцева, передает корреспондент БЕЛТА.

Она же стала "Королевой Весны Оnline". Голосование проходило в группе "Молодежь Беларуси" в соцсети ВКонтакте.

Анастасия Кобцева - активистка Российского союза молодежи, боец студенческого педагогического отряда. Девушка - мастер спорта России по художественной гимнастике и уже тренирует будущих чемпионов. Кроме того, она постоянный участник университетских, городских и краевых мероприятий. Как призналась победительница, для своих младших сестры и брата она старается во всем быть примером.

Титул "Первой вице-Королевы Весны" получила Мария Соловьева из Витебского государственного университета имени П.М. Машерова. "Вторая вице-Королева Весна"- Валерия Кетова (Россия), студентка Северного (Арктического) федерального института имени М.В. Ломоносова. Она же разделила вместе со студенткой Башкирского государственного университета (Россия) Зухрой Мухамяровой титул "Королевы Дружбы".

"Королевой Обаяния" стала Вероника Адамович, которая представляет Белорусский государственный экономический университет. Корона "Королевы Романтичности" досталась Владе Водяновой из Брестского государственного технического университета.

Финал XXVII Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства "Королева Весна - 2018" прошел 10 июля в Минске. Всего в творческих и интеллектуальных состязаниях сразились восемь самых артистических и грациозных студенток из Армении, Беларуси, Латвии, России.

"Королева Весна" - это некоммерческий творческий студенческий проект, который направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, сохранение культуры, традиций и обычаев народов стран СНГ и ближнего зарубежья. В нем принимают участие представительницы вузов стран СНГ и ближнего зарубежья: студентки, аспирантки, преподаватели и сотрудники 17-25 лет. Идейными вдохновителями и организаторами конкурса выступают БРСМ и Российский союз молодежи.-0-

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Теги
БРСМ, конкурс, конкурс красоты, соревнования
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