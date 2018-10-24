Торговля на селе: нужно уметь считать

Еще весной "Евроопт" объявил о старте интересного проекта - о готовности взять в аренду торговые площади на селе на выгодных условиях.

Напомним, что еще в начале весны "Евроопт" пообещал премию в 1000 рублей всем, кто поможет найти в сельских населенных пунктах готовые помещения, пригодные для открытия магазинов. Поиск арендодателей в деревнях компания решила мотивировать. И уже неоднократно люди, которые предложили подходящие варианты в деревнях по всей стране, получали премиальные деньги. Проект, оказавшийся весьма успешным, продлен до конца года. Поэтому у каждого еще есть шанс заработать 1000 рублей, предоставив компании информацию о подходящих торговых объектах!

Но эта акция получила дополнение, особенно привлекательное для представителей малого бизнеса.

За время реализации проекта было замечено, что целый ряд предложений об аренде поступил не от простых сельчан, а непосредственно от собственников торговых помещений. Как прокомментировал операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин, вести успешный бизнес на селе удается не всем. Кому-то не хватает оборотных средств, кому-то - знаний, кто-то разочаровался в прибыльности своего дела, а кто-то просто устал, решил переключиться на другое занятие или отдохнуть. Но что делать с уже готовым для организации магазина помещением? "Продать эти торговые объекты другим собственникам не получается, а прибыли они не приносят. И даже наоборот, приносят убытки, ведь торговые объекты нужно содержать. Поэтому предложение, с которым выступила наша компания, может помочь многим представителям малого бизнеса - и на селе, и в небольших городах", - подчеркнул Владлен Атрошкин.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин

Суть инициативы проста: собственники торговых помещений могут сдать свои магазины в аренду торговой сети "Евроопт". Выгода очевидна. Во-первых, договор аренды, составляемый по упрощенной форме, подписывается на длительный срок - до 10 лет, что обеспечивает стабильность деловых отношений. При этом компания рассмотрит возможность выплаты собственнику авансового платежа в размере трех месячных арендных плат. Во-вторых, "Евроопт" готов выкупить у собственника все оборудование магазина и все остатки товаров - таким образом, прежний владелец сможет выйти из бизнеса практически без потерь. В-третьих, компания проведет необходимый ремонт помещений за свой счет без всякой компенсации. При этом открыть торговые объекты для покупателей крупнейший белорусский ретейлер сможет в самые сжатые сроки. Наконец, важный социальный аспект - "Евроопт" готов сохранить за сотрудниками действующих магазинов их рабочие места.

Примеров обоюдовыгодного сотрудничества сельских предпринимателей и крупнейшей торговой сети страны есть уже немало.

Так, пенсионерка Тамара Ивановна, которая работала в своем собственном магазине в деревне Слободка Браславского района, сдала помещение "Евроопту" - и не пожалела.

Тамара Ивановна сдала помещение "Евроопту" – и не пожалела

"Время не стоит на месте. Магазины "Евроопт" дают человеку возможность выбора - и все понимают, что это здорово. У нас был свой собственный магазин. Мы живем в живописном месте, и магазин у нас очень красивый, со стеклянными витринами. Его мы делали всей семьей, назывался он "Павильон экспресс". Мы старались предоставить покупателям выбор товаров, обслуживание. Но мне уже седьмой десяток, я за прилавком 40 лет, знаю всех жителей во всем округе. Когда мой муж был жив, мы еще тянули. А когда я увидела, что перестала справляться, то поняла, что "Евроопт" может дать сельчанам больше - все-таки там все делается для людей. Хотелось отдать магазин тем, кто мог бы работать достойно, как мы в свое время, кто смог бы продолжить наше, если можно так сказать, дело, - и это был именно "Евроопт", - отметила Тамара Ивановна.

Предпринимательница подчеркнула, что условия договора аренды оказались для нее исключительно выгодными.

Или еще один пример - предприниматель Евгений Анатольевич, который для себя видит в договорных отношениях с сетью "Евроопт" прямую выгоду. Он сдал в аренду ретейлеру в Крупском районе четыре объекта, один из которых построил специально под "Евроопт"!

Предприниматель Евгений Анатольевич сдал в аренду ретейлеру в Крупском районе четыре объекта, один из которых построил специально под "Евроопт"!

"До "Евроопт" у меня была своя продовольственная розничная сеть - 30 магазинов "Квартал". Но сейчас пришло время крупных сетей. Конкурировать с ними очень тяжело. Ко мне обращались несколько сетей с предложениями сдать им площади для аренды. Но так как я больше 20 лет лично знаком с Иваном Гайко, управляющим розничной торговлей по Минской области в компании "Евроопт", то решил работать с проверенной организацией. И не пожалел! Мне нравится работать с сетью "Евроопт" - нет проблем ни с деньгами, ни с бухгалтерией. В планах - дальнейшее расширение и сотрудничество с этой компанией", - подчеркивает предприниматель.

Евгений Анатольевич: "До "Евроопт" у меня была своя продовольственная розничная сеть. Но сейчас пришло время крупных сетей"

Асият Гаджимурадовна сдала сети "Евроопт" торговое помещение в городском поселке Домачево, что в Брестском районе.

"Сотрудничество с сетью "Евроопт" было для меня интересным. Прежде всего, устроили предложенные условия. К тому же я немного разгрузилась - у меня ребенок маленький, в первый класс пошел, и хочется ему уделять больше времени. Из этих побуждений я и согласилась на предложение сдать в аренду свое помещение - до этого у меня был собственный магазин", - говорит предпринимательница.

По ее словам, выбор в качестве партнера именно сети "Евроропт" очевиден.

"Евроопт" - большая сеть, здесь все серьезно. И если такая организация обещает платить вовремя, значит, так и будет. А еще "Евроопт" сам, за свой счет сделал в магазине качественный ремонт. Да и вообще я очень благосклонна к этой сети магазинов. Впечатления от сотрудничества самые лучшие. С представителями компании, со строителями, которые делали ремонт, с юристом, с которым заключала договор, - со всеми было очень приятно говорить. Видно, что они - профессионалы своего дела", - подчеркнула арендодатель.

А напоследок - еще один красноречивый факт. В сентябре директором одного из сельских магазинов торговой сети "Евроопт" была назначена активная и компетентная сотрудница компании - в недавнем прошлом индивидуальный предприниматель и владелица торгового объекта. Объективно все взвесив, женщина поняла, что работать на себя - это не всегда выгодно. Содержание объекта, поставка товаров, бухгалтерия, взаимоотношения с проверяющими и контролирующими органами - все это гораздо легче, если дело ведет крупная и серьезная компания. Реализовать себя можно и на наемной работе, получая при этом дополнительный доход от сдачи магазина в аренду.

Предложения о сдаче в аренду торговых помещений, включая контакты собственника (арендодателя) и фото помещения, следует направлять по адресу электронной почты partner@eurotorg.by.

Задать интересующие вопросы и получить исчерпывающую информацию можно по телефону +375 29 653 47 31.

Размещение рекламы на БЕЛТА