29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговые организации к Дню Независимости проведут свыше 500 акций и распродаж, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Мингорисполкома.

Так, "ЦУМ Минск" по 3 июля при предъявлении удостоверения ветеранам ВОВ и приравненным к ним категориям лиц предоставляет скидку 20% на весь ассортимент непродовольственных товаров, 10% на весь ассортимент продовольственных товаров (за исключением табачных изделий, алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива), продукции собственного производства. На 10% меньше от стоимости заказа в эти дни ветераны смогут заплатить в торговом комплексе "Столичный", на 30% снижены цены на услуги швейной мастерской, парикмахерской, на оверлочивание ковровых изделий.

В универмаге "Беларусь" с 1 по 9 июля будет действовать скидка 25% на непродовольственные товары и 5% на продовольственные товары для владельцев дисконтных карт. Скидка 50% предоставляется на мужские сорочки ЧПТУП "Велано", отдельные модели мужского ассортимента ООО "Стильмэн", отдельные модели женских швейных изделий фабрики "Блауз", весь женский ассортимент 2017 года выпуска ЗАО "Калинка", 30% - на женский ассортимент ООО "ИнгузСтиль", отдельные модели кожгалантерейных изделий ООО "Полилайн", 25% на летний ассортимент мужской и женской одежды ООО "Пан-Мод", трикотажные изделия мужского и женского ассортимента фирмы "Элма", отдельные модели холодильников ЗАО "Атлант".

Торговый дом "На Немиге" по 3 июля предлагает скидку 25% на непродовольственные товары и 10% на продовольственные товары; 30-50% на одежду, трикотажные и парфюмерно-косметические товары, бытовую технику, хозяйственные товары отдельных производителей. На 50% товары подешевеют в павильоне "Одежда и товары для дома", расположенном на платформе 2-го этажа.

В "Кирмаше" с 1 по 3 июля будет действовать скидка 20% на все непродовольственные товары для ветеранов ВОВ. Кроме того, еженедельно проводится множество мероприятий, акций с вручением подарков, продаж товаров по сниженным ценам.

"Блискавица" 3 июля объявляет о скидках 15% на все непродовольственные товары стоимостью выше Br0,5, 20% на отдельный ассортимент эмалированной посуды. С 1 по 10 июля цены на обувь и одежду отдельных производителей снижены на 25%.

ТЗАО "Пальмира" предоставляет скидку 15% на светильники, подушки, одеяла, картины, репродукции, часы, будильники, 30% на смесители производства Литва и Польша, для ТООО "Северянка" скидочные дни - каждые четверг и суббота, на 15% снижается цена непродовольственных товаров стоимостью выше Br5, на 15-25% - кожаной обуви.

ООО "Евроторг" снижает цены от 5% до 50% более чем на 400 продовольственных и промышленных товаров, а также продукцию собственного производства. Действует дисконтная программа "Е-плюс. Пенсионная" и "Е-плюс. Добрый процент", предоставляющая скидки до 5% на покупки, а также участие в дополнительных рекламных мероприятиях.

"БелВиллесден" 3 июля снижает цены на 20% на отдельные позиции продукции собственного производства, от 10% до 15% на детские товары (по карте "Асоба"). 2-3 июля скидка 20% распространяется на всю одежду.

Сетевые магазины "Электросила", "5 элемент", "ОМА" реализуют товары по специальным ценам и в рассрочку.

В фирменной торговой сети акции с предоставлением скидок проводят стеклозавод "Неман" (минус 10% на всю продукцию); ОАО "Полесье" (20% на трикотажные изделия для взрослых, 15% на детский ассортимент и 10% на пряжу); ОАО "Витебские ковры" (акция "Отличный подарок": при продаже ковровых изделий за наличный расчет и расчет банковскими карточками на определенную сумму в подарок выдается сертификат на следующую покупку).

"Керамин-Столица Инвест" предлагает рассрочку по картам "Халва" и "Карта покупок" при единовременной покупке на сумму до Br300 на три месяца, при покупке от Br300 до Br700 - на пять месяцев, при покупке от Br700 - на семь месяцев, а также скидку 7% для новоселов. ООО "Релуи Бел" 3 июля объявляет скидку 20% на все помады и блески Relouis. ОАО "Камволь" снижает цены на 20% на весь ассортимент тканей по средам, пятницам и субботам (ул.Маяковского,176); ОАО "Амкодор-Белвар" - 30 июня и 7 июля - на 7% на продукцию предприятия, а также оказание услуги по укомплектованию ранее купленной бытовой техники дополнительными функциональными насадками.-0-