13 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Торжества в честь Дня единения народов Беларуси и России пройдут 2 апреля в Минске и Москве, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

2 апреля отмечается День единения народов Беларуси и России - праздник, установленный указами президентов двух стран. "Празднование Дня единения олицетворяет стремление братских народов к дальнейшей интеграции, сохранению общего духовного единства, - отметили в Постоянном комитете. - Ко Дню единения приурочено проведение торжественных мероприятий. Основные торжества традиционно проходят на лучших эстрадно-театральных площадках. В праздничных мероприятиях принимают участие руководители органов власти и государственного управления, государственные, политические и общественные деятели".

В нынешнем году торжественные мероприятия, посвященные Дню единения, пройдут 2 апреля в Минске - во Дворце Республики, в Москве - в Центральном академическом театре Российской Армии.

В программах торжественных вечеров - официальная часть и концерты мастеров искусств Беларуси и России. "В Минске зрителям будет представлена совместная программа белорусского Президентского оркестра и российского Кубанского хора, - уточнили в Постоянном комитете. - Перед московской аудиторией выступит оркестр "Фонограф-Симфо-Джаз" под управлением Сергея Жилина и приглашенные им артисты - заслуженные мэтры и участники телевизионного проекта "Голос".-0-